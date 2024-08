Denne detoxen etter sommeren er restarten som huden din trenger til høsten

Selv om sommeren teknisk sett varer til slutten av september, la oss innse det, tar alle uoffisielt farvel til sesongen etter Labor Day. Øverst på gjøremålslisten for høstforberedelser? Gi huden vår litt sårt tiltrengt kjærlighet etter sesongen med sommerkos. Tenk på: hyppige feil i svømmebassenger med klor, tre måneder med alt rosa og kanskje til og med for mye soling. Selv om vi er i god tro påført solkrem hele sommeren, ting som tette porer, tørr hud, solskader og sprukne lepper er ofte et problem i slutten av august. Heldigvis er alt som skal til for å tilbakestille huden din noen få endringer i din nåværende sommerhudpleierutine. Trenger du litt veiledning? Les videre for tips om hvordan du renser huden etter sommeren.

Dyp rene porene

Etter måneder med varmt, fuktig vær, har du sannsynligvis lagt merke til at svette, skitt og olje bygger seg opp på overflaten av huden din. Svetten din, blandet med sminke og forurensning, kan ta en toll på ansiktet ditt og forårsake tette porer. For å forbedre utseendet til porene og forhindre kviser, rens ansiktet med en rensende maske. En av favorittene våre er Kiehls Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, som er formulert med Amazonian White Clay for å rense huden, trekke ut urenheter, redusere talgproduksjonen og synlig stramme porene.

Fukter, fukter, fukter

Seriøst, vi er seriøse. Vi snakker nattkremer, dagkremer, SPF kremer, oljer, kroppskremer... jo flere jo bedre. Klor, saltvann og UV-stråler kan tørke ut huden din, så ikke vær redd for å bruke fuktighetskrem. CeraVe Moisturizing Cream har en rik, men ikke-fettete tekstur og er fylt med gunstige ingredienser som fuktighetsgivende hyaluronsyre og ceramider for å hjelpe til med å reparere og opprettholde hudens naturlige barriere. Den kan også brukes på ansikt og kropp.

Reparasjon av eksisterende solskader

Når sommergløden begynner å falme, kan du begynne å legge merke til noen tegn på solskader – tenk på nye fregner, mørke flekker eller ujevn hudtone. Dessverre kan du ikke reversere skaden forårsaket av UV-stråler (det er derfor det er så viktig å bruke solkrem daglig), men du kan bidra til å minimere de synlige tegnene på solskader på hudens overflate med et vitamin C-serum som La Roche. -Posay 10% Pure Vitamin C ansiktsserum. Det jevner ut hudtonen og tekstur, og etterlater den glatt og hydrert.

Bruk antioksidanter og solkrem

Solskader kan skje hele året, også om høsten og vinteren, så ikke hopp over solkrem. Sjekk ut La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 for maksimal beskyttelse og passer for alle hudtyper, inkludert sensitiv. For ekstra beskyttelse mot miljøpåvirkninger og for å minimere synlige tegn på aldring, parer solkremen din med et antioksidantrikt serum som SkinCeuticals CE Ferulic.

Eksfolier huden din

Peeling er alltid viktig, men spesielt nødvendig når du prøver å resette huden din etter en lang, svett sesong. En av våre favoritter er ZO Skin Health hudfornyelsesputer. Det er en kjemisk peeling som fjerner døde hudceller fra overflaten av huden, reduserer overflødig olje samtidig som den beroliger og lindrer huden. For kroppen, prøv Kiehls Gentle Exfoliating Body Scrub. Denne behagelige kroppsskrubben fjerner effektivt døde hudceller fra overflaten av huden uten å overtørre den. Med eksfolierende partikler av aprikoskjerner og mykgjøringsmidler blir huden myk og glatt.

Behandle deg selv

Bekjemp tørre lepper ved å inkorporere en eksfolierende leppeskrubb i rutinen din for å hjelpe deg med å bli kvitt tørr, flassende hud på leppene dine og forberede dem for ytterligere hydrering. Etter å ha eksfoliert leppene dine, gi dem fuktigheten de trenger med en nærende leppepomade, pinne, farge (hva enn du foretrekker) som inneholder ingredienser som vitamin E, oljer eller aloe vera. Prøv for eksempel Lancômes Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm, formulert med vitamin E, akasiehonning, bivoks og nypefrøolje for å redusere forekomsten av fine linjer og rynker rundt leppene, og etterlate dem glatte, hydrerte og fyldige.