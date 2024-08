Engelnummer 23

Engel nummer 23 er bygd opp av egenskapene og energien til nummer 2 og 3. Engel nummer to gir hverandre vibrasjoner av balanse og dualitet (dualitet), samarbeid, samarbeid og diplomati, tillit og håp, service og service til høyere mål, ens skjebne og åndelig misjon. Nummer tre gir på sin side energien til utvikling og vekst, glede og optimisme, selvutfoldelse, støtte og hjelp, kreativitet, oppfyllelse av ønsker og tiltrekning av drømmer. Tallet 3 refererer også til de oppstegne mestere. Alt dette gjør at kombinasjonen av tallene 2 og 3, skaper engel nummer 23, resonerer med energiene til karisma, kommunikasjon, dualitet og sosialitet. Tallet 23 kan også assosieres med vibrasjonen til englenummer 5 (2 + 3 = 5).

Engel nummer 23 har et budskap som oppmuntrer deg til å begynne å bruke dine naturlige talenter, ferdigheter og kreativitet for å bringe glede og lykke inn i andres liv så vel som dine egne. Vær alltid ærlig i møte med andre, ikke skjul noe, ikke slå rundt bushen. Din ærlighet og råd i samtale, spesielt om viktige emner, vil alltid bli verdsatt og godt mottatt. Med oppriktighet og gode råd og andre gode gjerninger, prøv å hjelpe andre i ditt daglige liv. Det du gir til universet hver dag kommer tilbake til deg, så hold en positiv holdning og et optimistisk syn på ting, og dette vil gjøre livet ditt alltid fullt av harmoni og balanse.

Engel nummer 23 er for deg å vite at englene og de oppstegne mestrene hjelper deg ved å hjelpe deg å opprettholde din tro og tillit til universets energi. Fortsett å jobbe for å gjøre drømmene dine til virkelighet hver dag og bruk loven om tiltrekning for å nå dine høyeste mål og oppfylle dine ønsker og ambisjoner. Hvis du noen gang føler deg i tvil, spør englene dine om støtte og veiledning i retningen du bør gå. Vær trygg på at du kan be om hjelp når som helst. Engler er alltid der for deg, selv om du noen ganger glemmer det.

Tallet 23 er også en påminnelse om at engler, erkeengler og oppstegne mestere alltid er tilgjengelige, hvis alt du trenger er støtte eller hjelp - bare spør. Husk at du ikke trenger å gjøre alt selv.

Namaste.