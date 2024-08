Engel nummer 48 - Englenummerologi. Hemmeligheten bak engel nummer 48.

Engelnummer 48

Engel nummer 48 består av en kombinasjon av energiene og egenskapene til tallene 4 og 8. Engel nummer fire bærer verdiene ærlighet og sannhet, prestasjon og suksess, realistiske verdier, hardt arbeid og dedikasjon, hardt arbeid og praktisk funksjonalitet , samt å bygge et solid grunnlag for både din fremtid, så for din fremtid og andre. Tallet 4 viser også til våre lidenskaper og hva som driver oss til å handle. På den annen side resonerer engel nummer 8 med vitenskapen gjennom livserfaring, pålitelighet og uavhengighet, indre visdom og styrke, realisering av velstand og rikdom gjennom loven om tiltrekning, Karma - den universelle åndelige loven i universet - årsak og virkning. , gi og motta.

Engel nummer 48 bærer en melding fra englene dine om at en syklus eller et stadium i livet ditt nærmer seg slutten. Du vil imidlertid snart bli belønnet for ditt harde arbeid. Ikke vær redd for mangel eller tap av noe slag, siden den nærme slutten varsler deg en ny begynnelse og større mulighet og mulighet. Dine suksesser og prestasjoner vil gi deg velsignelser og belønne deg på mange måter.

Engel nummer 48 kan tyde på at velstandens engler er rundt deg og vil følge deg når du går gjennom de kommende positive endringene i livet ditt. Englene ber deg om å drive vekk frykt for din økonomiske situasjon og forvandle dem til lysenergier. Du har ingenting å frykte fordi alt du trenger vil bli gitt til deg.

Tallet 48 bærer budskapet om at besluttsomheten og det harde arbeidet du har lagt ned i å leve livet ditt bare på din egen måte i henhold til din tro og overbevisning har fullstendig synkronisert deg med ditt åndelige oppdrag og Guds hensikt med livet. Dermed vil livet ditt flyte i overflod og velstand så lenge du fortsetter og fortsetter på din valgte vei. Stol på englenes støtte og veiledningen de gir deg som de veileder deg gjennom. Husk at du ofte vil føle dem instinktivt.

Engel nummer 48 refererer også til tallet 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. Lyset i meg bøyer seg for lyset i deg.