170 stjernetatoveringer (og deres betydning): 19 typer

Stjerner er blant de eldste symbolene i mange kulturer, religioner og trossystemer i vår verden, noe som gjør dette bildet til et av de mektigste i verden. Disse betydningene kan også være personlige: for eksempel vil du kanskje få en stjernetatovering for å symbolisere et bestemt mål du prøver å oppnå eller noe du har oppnådd.

Stjerner kombineres ofte med andre bilder og symboler for å forbedre betydningen av en individuell tatovering og skape en mer kompleks og interessant design. Stjernetatoveringer kan også tegnes i en stil som representerer en bestemt kultur ved å knytte bildet til et bestemt tidspunkt, sted eller kultur. Uansett hvilken tatoveringsdesign du velger, kan du være sikker på at den vil være spesiell og unik!

Historien om stjernetatoveringer

Stjernetatoveringer har en gammel og interessant historie som strekker seg over mange kulturer og tidsepoker. I forskjellige kulturer har stjernen symbolisert forskjellige konsepter som veiledning, beskyttelse, åndelig opplysning, visdom og til og med lykke til. Her er noen interessante fakta om historien til stjernens tatoveringer:

Det gamle Egypt: Stjernen var et symbol på guddommelighet og åndelig opplysning. Egypterne brukte stjernen som et symbol på beskyttelse mot ondskap og en påminnelse om den åndelige veien. Gamle grekere og romere: Stjernen ble assosiert med guder og helter. For eksempel var den femspissede stjernen, eller pentagrammet, et symbol på gudinnen Athena. Kina: I kinesisk kultur ble stjernen assosiert med skjebne og flaks. Stjernetatoveringer har vært populære blant folk som tror på astrologi. Stjernetatoveringer i moderne kultur: Med ankomsten av tatoveringer i vestlig kultur har stjernen blitt et populært motiv. Det er ofte forbundet med drømmer, håp og ønsker. Slike tatoveringer kan ha forskjellige stiler og betydninger avhengig av design og kontekst.

Stjernetatoveringer kan gjøres i en rekke stiler, fra enkle og minimalistiske til komplekse og fargerike. De kan ha forskjellige betydninger for forskjellige mennesker, og reflektere deres tro, drømmer og livsvei.

Betydningen av stjernetatoveringen

Generelt vil de fleste av de mer populære stjernedesignene ha følgende betydninger:

Ønske

prestasjon

suksess

Lykke til

Unikhet

samtale

Balansere

Individualitet

Overlever brystkreft

Medlem av marinen eller kystvakten

Videospillentusiast

Religiøs transformasjon / tro

Varianter av stjernedesign

1. Liten stjernetatovering

En liten stjerne -tatovering kan gi mye mening - tross alt er stjernen et av de viktigste symbolene på kulturer og religioner i verden! Å legge til glitrende effekter kan vise din flamboyante personlighet eller vise at du har gjort noe viktig eller meningsfullt i livet ditt.

2. Tatovering av et stjerneskudd eller en komet.

Fallende stjerner eller kometer, for å si det riktig, er ofte symboler på lykke. Dette er grunnen til at en stjerne -tatoveringsdesign kan være et tegn på lykken din.

3. Tatovering filippinsk sol og stjerner (tre stjerner og en sol).

Dette bildet, som vises på flagget til Filippinene, er en tatovering populær blant mennesker av filippinsk avstamning eller arv ... På dette bildet har solen åtte stråler, hver representerer en provins på Filippinene, og hver av de tre stjernene representerer en av de tre store øygruppene på Filippinene.

4. Tatovering i form av en keltisk stjerne.

I likhet med tribalstjernetatoveringer er keltiske stjernetatoveringer en blanding av to klassiske tatoveringselementer - stjerner og keltisk stil - i ett stort design. Med en keltisk inspirert stjernetatovering kan du representere arven din eller markere betydningen av sammenheng og uendelighet med en spesiell keltisk inspirert vev.

5. Rød og svart sjøstjerne tatovering.

En av de vanligste fargestjernetatoveringene er den med rød og svart stjerne som er veldig populær blant den amerikanske marinen og kystvakten. Denne spesielle stjernedesignen kombinerer den femkantede stjerneformen til det amerikanske flagget med de vekslende svarte og røde fargene på kompasset som finnes på sjøkart. Denne stjernetatoveringen symboliserer også hjemkomsten til en savnet sjømann.

6. Tatovering rosa stjerne.

Den rosa stjernetatoveringen symboliserer ofte en persons kamp med brystkreft og er et flott alternativ til den tradisjonelle tatoveringen med rosa bånd. Selvfølgelig, når den veksles med svart, i stil med en sjøstjerne -tatovering, blir den rosa stjernen nesten "punkrock" eller "alternativt" symbol på kampen mot brystkreft, noe som gir stjernetatoveringen en unik vri. design.

7. Tatovering med en lilla stjerne.

En lilla stjernetatovering er en måte å representere personligheten din gjennom stjernens farge og naturlige symbolikk. Lilla er en kombinasjon av den intense energien til rødt og den rolige stabiliteten til blått; Dermed representerer lilla en balanse mellom elementer og følelser. Dette er kanskje ikke de fleste menneskers naturlige tilstand, men stjernen personifiserer først og fremst ønsker og ambisjoner. Dette er grunnen til at den kombinerte symbolikken mellom balansen mellom lilla og stjernens naturlige ønske gjør dette designet til den perfekte tatoveringen for de som leter etter sjelefred og balanse.

8. Tatoveringsstjerner og sebra.

I dyrs symbolikk legemliggjør sebra balanse, individualitet og frihet. Dens arr lar den gjemme seg i det høye gresset på de afrikanske slettene, gjemmer seg for rovdyr og gir beskyttelse for dyret. De som håper å kombinere den kraftige symbolikken til dette dyret med stjernens like kraftige symbolikk, kan gjøre dette på flere måter.

9. Sommerfugl og stjernetatovering

Sommerfugler blir ofte sett på som symboler på gjenfødelse; derfor kan assosiasjonen av disse metamorfoserende insektene til stjernene skape et unikt bilde som vil symbolisere både gjenfødelse og jakten på bestemte mål representert av stjernene.

10. Tatoveringer av stjerner og skyer.

Skyer symboliserer forskjellige ting. в annerledes kulturer og mytologier. For eksempel, i gresk og romersk mytologi, var skyer hjemmet til gudene, og mange mennesker tror i dag at skyer symboliserer fiasko eller forestående fare. Avhengig av hva du vil at skyene skal representere, vil tatoveringene dine for stjerne og skyer imidlertid ha en av mange forskjellige betydninger. For eksempel vil en tegning som viser stjerner på en himmel full av stormskyer vise at du har gått gjennom vanskelige tider for å nå dine mål. En annen design, som har lyse gule stjerner i et felt med hvite skyer, ville bety at de du har mistet er i en bedre verden.

11. Tatoveringsblomst og stjerne.

Blomster kan symbolisere vekst og utvikling; det er derfor å innlemme dette bildet i en stjerne -tatoveringsdesign er en flott måte å legge til et meningsnivå på. Stjerner brukes ofte til å representere mål og ambisjoner, så å kombinere de to kan gjenspeile den personlige veksten du har oppnådd mot dine mål. For eksempel, liljer representerer fruktbarhet i gamle greske og egyptiske kulturer ; Det er derfor en tegning av en lilje og en stjerne kan representere en kvinne og hennes barn.

12. Skalle- og stjernetatovering

Denne tatoveringen kan symbolisere å overvinne døden eller å overvinne traumer, ettersom skallen ofte symboliserer døden og stjernen symboliserer utførelsen av en vanskelig oppgave. En annen tegning kan vise det berømte piratflagget, som viser en hodeskalle på en stjerne i nautisk stil: den kan avsløre dualiteten av krefter som styrer våre liv: ønsket om frihet eller oppfyllelsen av det som forventes av oss.

13. Tatovering av fe og stjerne

Denne stjernetatoveringen kan være ganske feminin og viser ofte brukerens fantasi eller ønske om en bedre virkelighet. En potensiell fe- og stjernetegning kan representere en fe som sitter på en halvmåne med blinkende stjerner foran seg: det faktum at eventyret lengter etter noe mer kunne sees på hennes senkede ansikt, og stjernene ville symbolisere drømmen om fremtiden . En annen mer fantastisk tatoveringsdesign er en fe som flyr blant stjernene for å vise at du tror på deg selv og på din fremgang mot dine mål.

14. Tatoveringshjerte og stjerne

En hjerte- og stjernetatovering er en spesielt morsom, positiv og herlig uttalelse til verden: livet er vakkert og du ser det beste i ting og mennesker!

15. Tatovering med stjerne og lisa.

Å legge stjerner til en krypende tatovering kan gi mening og visuell interesse. Det er flere måter å legge stjerner til et klatreplantedesign; for eksempel, i stedet for blader eller blomster, kan du plassere stjerner på planten: dette kan indikere mål du har oppnådd. Denne tatoveringen kan oppdateres gjennom årene for å gjenspeile fremdriften din!

16. Tatoveringsstjerne og terninger.

Terninger kan symbolisere innsatser, risiko og flaks. ... En terningtatovering ved siden av en sjøstjerne kan være en typisk design i maritim kultur: mange sjømenn, pirater og sjøoffiserer spilte terninger og andre pengespill for å være ute på lange reiser.

17. Kors- og stjernetatovering

Å få en tatovering av et kors og en stjerne kan være en fin måte å huske en du har mistet, og indikere din tro på at du en dag vil bli gjenforent (som det kristne korsbildet). En måte å tilpasse denne tatoveringen på er å legge til hver persons initialer eller fødselsdato inne i eller rundt stjernen, eller legge en melding som "Hvil i fred" skrevet under korset.

18. Tatoveringsstjerne av David

Davidsstjerne - et viktig symbol på jødedommen. I Nazi -Tyskland ble jødene pålagt å bære dette symbolet sydd i klærne slik at de kunne identifiseres når som helst. Dette er den perfekte tatoveringen for alle som ønsker å vise frem sin jødiske tro. Det kan enkelt tilpasses for å vise frem din personlige tro og innholdet i din tro. For eksempel kan et unikt David Star -tatoveringsdesign være en hebraisk bokstav eller et kort ord inne i en stjerne. Det kan være et ord eller en idé som er viktig for deg, eller initialene til noen du mistet.

19. Tattoo Flaming Star

Brann kan indikere aggresjon, sinne, lyst, transformasjon og forandring, samt ditt ønske om å nå målene dine for enhver pris. Kombinasjonen av stjerner og flammer i et tatoveringsdesign kan demonstrere at du har oppnådd din egen suksess eller at du har gått gjennom livets flamme og er enda sterkere enn før.